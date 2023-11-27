Сенатор Косачев сравнил США с Саддамом Хусейном

Страна и люди

Соединенные Штаты Америки - это Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи современного мира. Такое предположение с трибуны международного форума «Примаковские чтения» сделал заместитель председателя Совета Федерации, председатель Комитета по международным делам Константин Косачев.