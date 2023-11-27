Сенатор Косачев сравнил США с Саддамом Хусейном

Соединенные Штаты Америки - это Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи современного мира. Такое предположение с трибуны международного форума «Примаковские чтения» сделал заместитель председателя Совета Федерации, председатель Комитета по международным делам Константин Косачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии