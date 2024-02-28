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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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К концу 2025 года Intel готова оснастить своими процессорами с ИИ до 100 млн ПК Кор...

К концу 2025 года Intel готова оснастить своими процессорами с ИИ до 100 млн ПК Кор...

К концу 2025 года Intel готова оснастить своими процессорами с ИИ до 100 млн ПККорпорация Intel не перестаёт тешить себя надеждами, что интерес пользователей ПК к теме искусственного интеллекта позволит ей в ближайшие два года увеличить поставки своих процессоров, оснащённых блоками аппаратного ускорения работы систем ИИ.

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