Бастрыкин взял под контроль расследование гибели многодетной семьи при пожаре в Курганинском районе

Предположительно, трагедия произошла из-за утечки бытового газа в отопительном котле.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование гибели многодетной семьи во время пожара в Курганинском районе.
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