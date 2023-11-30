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Бастрыкин взял под контроль расследование гибели многодетной семьи при пожаре в Курганинском районе

Бастрыкин взял под контроль расследование гибели многодетной семьи при пожаре в Курганинском районе

Предположительно, трагедия произошла из-за утечки бытового газа в отопительном котле.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование гибели многодетной семьи во время пожара в Курганинском районе.

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