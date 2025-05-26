Роспотребнадзор информирует!

Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Западному Крыму доводит до сведения следующую информацию о необходимости установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) на территории муниципального образования городской округ' Саки.