Евросоюз — Путину: Независимость у Украины заберем мы

Еврокомиссары готовы дать «незалежной» статус члена ЕС в обмен на суверенитет Андрей Захарченко Фото: IMAGO/Future Image/TASS Материал комментируют: Марат Баширов Олег Иванов Вскоре после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины режим Владимира Зеленского по-быстрому состряпал заявку на вступление страны в Европейский Союз, всерьез рассчитывая, что скорое официальное признание «незалежной» хотя бы в качестве государства-кандидата на членство «обеспечит подъем боевого духа в военное время».