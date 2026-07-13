В Москве состоялся II форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

II форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» прошел в Центре международной торговли и объединил более 20 экспертных дискуссий по шести тематическим направлениям: охрана здоровья и инновации, механизмы старения и управление биологическим возрастом, интеграция искусства и культуры с медициной, региональные практики, продвижение инициатив, а также питание и биодобавки.