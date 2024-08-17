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Что случилось ночью, 17 августа 2024 года

Что случилось ночью, 17 августа 2024 года

Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Курской области. Представитель МИД РФ Захарова заявила, что речь идет о первом случае использования в регионе .

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
А вот почему не разрушены в ответ , мосты в киеве , через Днепр.? Мы слышим только причетания и словоблудие пустое от власти .
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16 час.
Алина Белова
Прочитайте  объяснения  специалистов  по  поводу  взрыва мостов  через Днепр  и не будете  задавать  больше  таких  вопросов.  Уже  объясняли.
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9 час.
Олег Самойлов
А ЧТО Вы пытаетесь объяснить величайшему стратегу, участнику боев под Бородино в 1812 году, организатору и вдохновителю ярчайших побед в Русско-турецкой войне, герою сражения на Марне геначьге свядерскаму? Вот бы его нам президентом иль на худой &quot;конец&quot; командующим войсками на юго-западе России!
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8 час.

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