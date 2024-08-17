Что случилось ночью, 17 августа 2024 года

ГС Геннадий Свидерский А вот почему не разрушены в ответ , мосты в киеве , через Днепр.? Мы слышим только причетания и словоблудие пустое от власти .

Алина Белова Прочитайте объяснения специалистов по поводу взрыва мостов через Днепр и не будете задавать больше таких вопросов. Уже объясняли.