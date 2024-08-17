Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Курской области. Представитель МИД РФ Захарова заявила, что речь идет о первом случае использования в регионе .
Что случилось ночью, 17 августа 2024 года
Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
А вот почему не разрушены в ответ , мосты в киеве , через Днепр.? Мы слышим только причетания и словоблудие пустое от власти .
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16 час.
Алина Белова
Прочитайте объяснения специалистов по поводу взрыва мостов через Днепр и не будете задавать больше таких вопросов. Уже объясняли.
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9 час.
Олег Самойлов
А ЧТО Вы пытаетесь объяснить величайшему стратегу, участнику боев под Бородино в 1812 году, организатору и вдохновителю ярчайших побед в Русско-турецкой войне, герою сражения на Марне геначьге свядерскаму? Вот бы его нам президентом иль на худой "конец" командующим войсками на юго-западе России!
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8 час.
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