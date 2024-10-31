Украина хочет переговоров с Россией по прекращению ударов по энергообъектам

Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, среди которых были высокопоставленные украинские чиновники.
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