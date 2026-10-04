NYT: Закрытие мостов через Днепр грозит Киеву логистическим коллапсом

Закрытие мостов через Днепр обернется логистическим кошмаром для Киева и всей страны, пишет The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Обещания по ужест...
- Государство проти...
- Обещания по ужест...
А нечем ударить более серьёзным чем Герани?