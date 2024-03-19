Курс биткоина 19 марта упал до $8900 на криптобирже BitMEX

Курс биткоина (BTC) в ночь на 19 марта на бирже BitMEX снизился до отметки $8900. Как уточняется, неизвестная организация продала более 400 BTC за короткий период времени на спотовом рынке BitMEX BTC/USDT.
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