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Курс биткоина 19 марта упал до $8900 на криптобирже BitMEX

Курс биткоина 19 марта упал до $8900 на криптобирже BitMEX

Курс биткоина (BTC) в ночь на 19 марта на бирже BitMEX снизился до отметки $8900. Как уточняется, неизвестная организация продала более 400 BTC за короткий период времени на спотовом рынке BitMEX BTC/USDT.

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