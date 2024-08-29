Посольство Мексики подтвердило гибель своего гражданина, воевавшего за ВСУ

Мексиканское диппредставительство в Киеве подтвердило информацию о своём наёмникеМексиканские дипломаты подтвердили, что в зоне боевых действий был ликвидирован наёмник Карлос Хесус Гонсалес Мендос, воевавший на стороне украинской армии.