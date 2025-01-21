Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад по информации о применении насилия в отношении воспитанницы детского учреждения в Чувашии

В средствах массовой информации и социальных медиа сообщалось о применении насилия в Чувашской Республике в отношении воспитанницы учреждения сотрудниками общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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