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От словаря до калькулятора: что разрешат на ЕГЭ в 2027 году

От словаря до калькулятора: что разрешат на ЕГЭ в 2027 году

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили перечень дополнительных материалов и оборудования для ЕГЭ в 2027 году.

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