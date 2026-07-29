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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев и Тьен, Рублев и Хачанов заявились на парный турнир в Цинциннати

Даниил Медведев планирует выступить на парном «Мастерсе» в Цинциннати вместе с Лернером Тьеном . Также заявились: Андрей Рублев и  Карен Хачанов ; Александр Зверев и Марсело Мело ; Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро ; Лоренцо Музетти и Маттео Арнальди ; Флавио Коболли и Игнасио Бусе ; Алехандро Давидович-Фокина и Иржи Лехечка ; Каспер Рууд и Андре Горанссон .

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