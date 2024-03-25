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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кроос о Мбаппе: «Реал» хочет лучших игроков, и Килиан – один из таковых. Хотя у нас и так хорошая команда» 

«Если он сам не знает своего будущего, то мне откуда знать? Мы в «Мадриде» хотим, чтобы у нас были лучшие игроки, и он, несомненно, один из таковых.

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