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Закон, порядок, государство

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Занятие по тактической медицине под руководством опытных инструкторов состоялось для мотострелков танкового соединения группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны СВО

Занятие по тактической медицине под руководством опытных инструкторов состоялось для мотострелков танкового соединения группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны СВО

Особое внимание при проведении занятия было уделено оказанию помощи условно раненому товарищу и его транспортировки в безопасную зону для оказания дальнейшей медицинской помощи медиками.

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