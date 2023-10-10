ХАМАС заявил достижении целей и готовности к обсуждению перемирия с Израилем

Движение открыто для подобных шагов и "всех политических диалогов", сказал Муссу Абу Марзука ХАМАС достигло всех своих целей в Израиле и готово к обсуждению перемирия, заявил представитель палестинского движения Муссу Абу Марзука, передает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии