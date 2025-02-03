Многомиллионный ущерб: во Владивостоке видный экс-чиновник предстанет перед судом

Во Фрунзенском районном суде Владивостока рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления муниципальной собственности Андрея Елькина, замешанного в громком деле о присвоении муниципальной собственности.
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