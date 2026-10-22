ТРОПА. ВОСХОЖДЕНИЕ. Часть 6 Путь Охотника«Снайпер может промахнуться, шаман — никогда.» (с) Одна Алтайская ШаманкаНа определенном этапе своего Пути вдруг начинаешь понимать, что все вокруг - не просто так.