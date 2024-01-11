Врачи объяснили, как снизить уровень холестерина без медицинской помощи

Снизить уровень холестерина в крови можно, не прибегая к медицинской помощи, о чем в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказали врач общей практики Мария Беляева и невролог Алексей Борисов.
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