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Врачи объяснили, как снизить уровень холестерина без медицинской помощи

Врачи объяснили, как снизить уровень холестерина без медицинской помощи

Снизить уровень холестерина в крови можно, не прибегая к медицинской помощи, о чем в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказали врач общей практики Мария Беляева и невролог Алексей Борисов.

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