Теннисист Рублев поднялся на пятую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с седьмого места на пятое в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, теперь на его счету 4765 очков.
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