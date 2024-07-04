Reuters: кабинет министров Израиля обсудит предложение ХАМАС о прекращении огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером проведет заседание кабинета безопасности, на котором будет обсуждаться предложение палестинской группировки ХАМАС о возможном прекращении огня в секторе Газа.
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