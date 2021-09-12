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Что может быть хуже высоких налогов?

Что может быть хуже высоких налогов?

Ситуацию с запредельными налогами отягощает нищее население. Отобрать половину у богатого человека, это не то же самое, что отобрать половину у того, у кого денег едва хватает на еду и одежду.

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