Володин заявил, что Запад оплатит ремонт Северных потоков

Алексей Ветров На очередном пленарном заседании, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Запад ответит за теракт, совершенный на газопроводе и оплатит все издержки по ремонту Северных потоков из своего собственного кармана.
Алексей Ветров На очередном пленарном заседании, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Запад ответит за теракт, совершенный на газопроводе и оплатит все издержки по ремонту Северных потоков из своего собственного кармана.
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