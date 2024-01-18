Житель Петропавловска-Камчатского за день убил двух мужчин

В Петропавловске-Камчатском ранее неоднократно судимый житель убил приятеля, а затем расправился с еще одним мужчиной, которому стало известно о преступлении, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Камчатскому краю.
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