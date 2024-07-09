ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Долго думал, писать этот пост или не писать, но всё же пришёл к пониманию, что он нужен

Долго думал, писать этот пост или не писать, но всё же пришёл к пониманию, что он нужен

Мониторинг интернета, реакции людей на ту или иную новость показывают, что СВО ушло на второстепенный показатель, а главной проблемой в России стали мигранты.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
автомат и расстрелять всех этих перекрывших дорогу - уверяю, больше не найдется желающих повторять подобное &quot;намазное&quot; хамство
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4 час.
Валерий Дюков
провокация ношение бород и хиджабов в ихних странах это всё запрещено
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2 час.
алекс кузь
Любая религия борется за жизненное пространство своих спонсоров.
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57 мин.

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