Подготовка к Великому посту: какой смысл скрывает Притча о блудном сыне?

11 февраля для православных христиан началась вторая подготовительная неделя перед Великим постом Вторая подготовительная неделя перед Великим постом называется Неделей о блудном сыне (неделя на церковном языке – воскресенье.
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