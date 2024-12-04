ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 315 подписчиков

«Не брат ты мне»: Как русский мужчина и узбек вместе спасали двор от пьяного таджика

«Не брат ты мне»: Как русский мужчина и узбек вместе спасали двор от пьяного таджика

Avia.pro - СМИ В Москве, в одном из жилых домов в спальном районе, разыгралась сцена, которая могла бы стать эпизодом добросердечной комедии о повседневной жизни большого города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
Ну да, ну да- они же не пьющие, работящие, белые-пушистые- и как же раньше &quot;выживала&quot; экономика России без полчищ этих &quot;специалистов&quot; ???
Ответить
7 час.
Юрий Селиванов
Западная статейка с надуманным сюжетом. Без разбора, за малейший проступок, гнать их из России.
Ответить
6 час.
Алекс Сэм
Выслать всех на хрен на родину, а на их рабочие места взять местных!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх