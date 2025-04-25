Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Киргизию легко можно оставить «без штанов» за ее вызывающее хамство и антироссийские пакости

Киргизию легко можно оставить «без штанов» за ее вызывающее хамство и антироссийские пакости

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Москва пока не отреагировала на очередную выходку киргизских властей. В Киргизии задержали сотрудницу «Русского дома» (структура Россотрудничества) Наталью Секерину задержали в Киргизии по подозрению в вербовке наёмников.

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