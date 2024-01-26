Правда ли, что женщинам дают меньшие сроки за убийства

Н

НС

да,поблажки в самом деле есть. Часто женщина выступает "идейным вдохновителем" преступления, при этом активно участвуя в нём самом. А потом мужик который "повёлся" получает бОльший срок, чем она. Вообще убитому и его родственникам всё равно кто убийца - надо сажать одинаково не взирая на пол и возраст. И сроки надо увеличить, а УДО и амнистии отменить, а также вернуть смертную казнь.