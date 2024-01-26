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Правда ли, что женщинам дают меньшие сроки за убийства

Правда ли, что женщинам дают меньшие сроки за убийства

У нас тут постоянно обсуждают вброшенную кем-то информацию, что женщинам дают меньшие сроки за убийства при прочих равных.

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Комментарии
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Н
НС
да,поблажки в самом деле есть. Часто женщина выступает &quot;идейным вдохновителем&quot; преступления, при этом активно участвуя в нём самом. А потом мужик который &quot;повёлся&quot; получает бОльший срок, чем она. Вообще убитому и его родственникам всё равно кто убийца - надо сажать одинаково не взирая на пол и возраст. И сроки надо увеличить, а УДО и амнистии отменить, а также вернуть смертную казнь.
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4 час.

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