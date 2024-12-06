На Алтае на 90 суток приостановили работу соццентра, где умерли 7 человек

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю В Алтайском крае приставы обязали частный социальный центр «Рубикон» приостановить свою деятельность на 90 суток.
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