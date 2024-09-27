Актер Тим Рот сыграет в полнометражном фильме "Острые козырьки" от Netflix

Британский актер Тим Рот, известный по ролям в фильмах "Бешеные псы" и "Легенда о пианисте", присоединился к актерскому составу полнометражного фильма по сериалу "Острые козырьки", который выйдет на стриминговой платформе Netflix.
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