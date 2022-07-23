Расчет мощности электрического котла

Отопление частного дома электричеством – это всегда достаточно затратная задача. Неправильно подобранный электрокотел с маленькой мощностью будет работать постоянно, не выключаясь, а во время сильных морозов не обеспечит вам необходимое тепло.
Отопление частного дома электричеством – это всегда достаточно затратная задача. Неправильно подобранный электрокотел с маленькой мощностью будет работать постоянно, не выключаясь, а во время сильных морозов не обеспечит вам необходимое тепло.
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