Адвокат экс-мэра Сочи заявил, что дело против Копайгородского возбуждено незаконно, а задержание прошло с нарушениями

Адвокат экс-мэра Сочи заявил, что дело против Копайгородского возбуждено незаконно, а задержание прошло с нарушениямиЗащита обжалует возбуждение уголовного дела против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщил его адвокат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии