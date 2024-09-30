Адвокат экс-мэра Сочи заявил, что дело против Копайгородского возбуждено незаконно, а задержание прошло с нарушениями

Адвокат экс-мэра Сочи заявил, что дело против Копайгородского возбуждено незаконно, а задержание прошло с нарушениямиЗащита обжалует возбуждение уголовного дела против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщил его адвокат.