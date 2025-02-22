Узбека, заявившего о граната в кармане, задержали в ресторане на Белинского Менеджер заведения вызвала полицию после разговора с незнакомцем.
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Узбека, заявившего о граната в кармане, задержали в ресторане на Белинского Менеджер заведения вызвала полицию после разговора с незнакомцем.