Micron первой начала поставлять чипы DDR5, выпущенные по техпроцессу 1γ с EUV-литог...

Micron первой начала поставлять чипы DDR5, выпущенные по техпроцессу 1γ с EUV-литографией — быстрые, холодные и плотныеКомпания Micron Technology объявила, что первой в отрасли начала поставки чипов памяти DDR5, изготовленных с использованием полупроводниковой EUV-литографии.