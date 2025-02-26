Micron первой начала поставлять чипы DDR5, выпущенные по техпроцессу 1γ с EUV-литог...

Micron первой начала поставлять чипы DDR5, выпущенные по техпроцессу 1γ с EUV-литографией — быстрые, холодные и плотныеКомпания Micron Technology объявила, что первой в отрасли начала поставки чипов памяти DDR5, изготовленных с использованием полупроводниковой EUV-литографии.
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