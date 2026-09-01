Мировой ущерб от природных катастроф оценили в 450 млрд долларов в год

Природные катаклизмы в среднем будут наносить мировой экономике ущерб примерно на 450 млрд долларов в год.
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