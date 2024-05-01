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Оцениваем атмосферные концепт-арты в лавкрафтовском хорроре The Sinking City 2 Студ...

Оцениваем атмосферные концепт-арты в лавкрафтовском хорроре The Sinking City 2 Студ...

Оцениваем атмосферные концепт-арты в лавкрафтовском хорроре The Sinking City 2Студия Frogwares в начале этого года представила полноценное продолжение жуткого хоррора The Sinking City, вдохновленного мистическим творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта.

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