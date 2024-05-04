"Нашей стране объявлена война": Диаспоры играют свою роль – адвокат и подполковник высказались о противостоянии

Любовь Головина

Всех мигрантов невзирая на национальность, которые не хотят жить по нашим законам, и вообще всю нечисть, которую к нам пригнали руководители своих, так называемых, самостоятельных республик, вместе с их руководством диаспор разогнать по их мурлындиям. Пусть там творят,что хотят. А здесь им не место. Пора уже конкретно решить этот ужасающий вопрос.