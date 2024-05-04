Жителям России, всем нашим гражданам, придётся осознать, что "нашей стране объявлена война", и в этом противостоянии свою роль играют этнические диаспоры, о чём в эфире Царьграда говорили адвокат Герман Овчаренко и подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.
"Нашей стране объявлена война": Диаспоры играют свою роль – адвокат и подполковник высказались о противостоянии
Комментарии
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Маша Иванова
В каждой стране главное чиновник и что интересно-чем меньше-тем главнее))))))))))))И так было всегда-а самый главный-вахтер.
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12 час.
Любовь Головина
Всех мигрантов невзирая на национальность, которые не хотят жить по нашим законам, и вообще всю нечисть, которую к нам пригнали руководители своих, так называемых, самостоятельных республик, вместе с их руководством диаспор разогнать по их мурлындиям. Пусть там творят,что хотят. А здесь им не место. Пора уже конкретно решить этот ужасающий вопрос.
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11 час.
М
Мария
Согласна с Вами! Характерно, что все эти антисоветчики являются и русофобами. Они ненавидят Россию в любом виде, независимо от строя.
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5 час.
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