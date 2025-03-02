Гунба заявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии

По предварительным подсчетам, во втором туре выборов президента Абхазии победил Бадра Гунба. Он уже объявил об этом на встрече со сторонниками, назвав итоги выборов победой народа Абхазии ради будущего страны.
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