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Путин обозначил главные критерии для кандидатов «Единой России»: открытость людям и самостоятельность в решениях

Путин обозначил главные критерии для кандидатов «Единой России»: открытость людям и самостоятельность в решениях

В Кремле состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с лидерами предвыборного списка «Единой России».

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