Согласно британской прессе, война между Россией и Украиной уже в разгаре

Хоть в интернет не заходи, новостные и газетные сайты не открывай… Согласно британской прессе, война между Россией и Украиной, и в ее лице всем цивилизованным миром, уже в разгаре… или угаре… Россия пока еще на войну не явилась, но воины света из Галушкина Каганата уже сообщают Люку Хардингу из Гардиан, что будут стоять до последнего, но неньку эту облезлую ворогу не сдадут… Да кому бы вы на фиг не приснились, кормить вас да обогревать… Донбасс уже не ваш, а со всем остальным разбирайтесь сами… на свои живите… наспасалась уже Россия-матушка неблагодарных братовьев… К чему это я… да, война с Россией в разгаре на страницах британской прессы… А о чем еще писать, на самом то деле? Ну не писать же о том, как вчера Бориску пытались выковырять из премьерского кресла, а он упирался всеми копытами, с непроницаемым лицом под соломенными волосенками (которые несколько подразвеял вихрь удовольствий — розовый скальп просвечивает уже не только на макушке, но и по всей поверхности тыквы)… Ему уже вчера словами Оливера Кромвеля сказали «Уйди во имя Бога!»… Нет, не уходит… Сменяемость власти, чо… Сидит, вцепившись в свое кресло всем, чем только можно… У него уже члены партии перебегают на сторону лейбористов, а он сидит… Бросил вчера народу кость — на фоне высокой заражаемости штаммом омикрон (более ста тысяч в день) с четверга обязательное ношение масок может быть отменено… Уряяя! И да, не писать же британской прессе в самом деле о том, что инфляция за декабрь составила 5,4 процента, и это официальные цифры, а реальные цифры значительно выше… Ну что воздух сотрясать… Мы закупаемся продовльствием в супермаркете один раз в неделю, по средам… Вчера был день закупок, потелешились как обычно в родимый Waitrose, а потом в родимый же Sainsbury’s… По сравнению со средой прошлой недели, то есть двенадцатым января, банка кофе Kenco (единственный бренд, который делает приличный декаффеинизированный кофе, который можно пить без рвотного рефлекса) подорожала на пятьдесят пенсов, то бишь была 4 фунта 25 пенсов, стала 4.