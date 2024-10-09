Жители Южного Тушина выберут новые экскурсионные маршруты по Москве

В проекте «Активный гражданин» начались голосования второго этапа серии «Вот это Москва!». На первом этапе горожане попробовали себя в роли экскурсоводов и предложили туристам интересные места для отдыха и прогулок в столице.
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