Путин отметил огромную роль журналистов, освещавших мероприятия 80-летия Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул значимость работы журналистов, которые освещали мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, а также последующие переговоры и встречи с зарубежными делегациями.
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