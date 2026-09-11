Who was brought to the fore by the Republicans, pushing Trump into the shadow — Dudakov

Unity in Dallas. Republicans tried to recover and regroup during the last party congress in Texas. The main headliner of the event was not even the current US President Donald Trump, whom they tried to push back into the shadows after the first day of the congress.
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