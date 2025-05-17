Утро без чашки кофе: онкологи советуют три простых продукта, которые помогают защитить организм Ирина ВальковаВ мире, где онкологические заболевания продолжают оставаться одной из главных причин смертности, внимание к профилактике рака приобретает всё большее значение.
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