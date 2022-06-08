Беларусь заинтересована в запуске производства на территории Приморья

Беларусь заинтересована в запуске производства на территории Приморья

В Приморском крае создадут сборочное производство оборудования для создания сельскохозяйственной техники.

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