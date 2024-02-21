В Челябинске просят прокуратуру провести проверку по факту осквернения мемориала «Золотая гора»

Руководитель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков обратился в областную прокуратуру с просьбой проверить действия неизвестного мужчины, который 17 февраля ломал и выбрасывал цветы, возложенные у камня «Поклонитесь этой братской могиле» на мемориальном кладбище Золотая гора.