Молоко приморского производителя оказалось небезопасным для здоровья людей

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение Технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" при исследовании партии сырого коровьего молока, произведенного одним из частных подворий Партизанского района, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.