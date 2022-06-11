Молоко приморского производителя оказалось небезопасным для здоровья людей

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение Технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" при исследовании партии сырого коровьего молока, произведенного одним из частных подворий Партизанского района, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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