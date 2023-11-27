Можно ли подтянуть грудь после кормления без имплантатов и стоит ли это делать

С изменениями формы и размера груди сталкивается после родов большинство женщин. Это связано с гормонами, которые провоцируют перестройку молочных желез, потерей веса, быстрым завершением лактации и массой других факторов.
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